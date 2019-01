Laut Studie verübt der IS die meisten Anschläge

IS verübt Selbstmordanschlag auf US-Soldaten und kurdische Verbündete

Beirut. Nach dem israelischen Luftangriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus und militärische Einrichtungen nahe der syrischen Hauptstadt ist die Opferzahl auf 21 gestiegen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Dienstag mitteilte, waren 15 Ausländer unter den Toten, darunter zwölf Mitglieder der iranischen Streitkräfte. Zudem seien sechs Angehörige der syrischen Regierungstruppen getötet worden. AFP/nd

Rechtsaußenpartei muss sich wegen fragwürdiger finanzieller Unterstützung gleich in mehreren Fällen erklären

In Hessen häufen sich die Vorfälle mit mutmaßlich rechtsradikalem Hintergrund. Nun sind die davon Betroffenen gemeinsam aufgetreten

