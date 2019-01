Die Journalistin und Feministin Christiane Ensslin ist tot. Sie starb am 20. Januar in Köln im Alter von 79 Jahren. Sie war ein Jahr älter als ihre Schwester Gudrun Ensslin, die die RAF mitgegründet hatte. Ihre Geschichte erzählte Margarete von Trotta in ihrem Spielfilm »Die bleierne Zeit« von 1981. Der Titel bezieht sich auf die Atmosphäre des Verschweigens des Faschismus in der Nachkriegs-BRD, in der sie als Kinder eines evangelischen Pfarrers in der baden-württembergischen Provinz aufwuchsen und sich später auf unterschiedliche Weis...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.