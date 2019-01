Die Auseinandersetzung in Halle hat mittlerweile die Züge eines emotional aufgeladenen Kulturkampfes angenommen. Eigentlich könnten die Hallenser in Sachen Kultur, trotz klammer Haushaltslage, zufrieden sein. Sie haben immer noch ein A-Orchester, ein gut funktionierendes Schauspiel und eine Oper, die jetzt im dritten Jahr unter Leitung von Florian Lutz an- und aufregt. Was überregional jedoch noch einhelliger geschätzt wird, als von einigen Nostalgikern vor Ort, die es lieber gerne gemütlich hätten - wie noch vor zig Jahrzehnten.

Die Theater, Oper und Orchester GmbH (TOOH) liefert in den letzten drei Jahren nicht nur immer wieder mit ihren streitbaren künstlerischen Produkten Schlagzeilen vor Ort und darüber hinaus. Sie produziert diese noch häufiger mit Dauerknatsch hinter den Kulissen. Die beiden entscheidenden Intendanten Florian Lutz und Matthias Brenner, der für Schauspiel zuständig ist, auf der einen und der kaufmännische Geschäf...