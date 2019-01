Leipzig. Wenn die Mutter gestresst ist, kann das zu Übergewicht bei den Kindern führen. Der empfundene Stress im ersten Lebensjahr des Kinds sei ein Risikofaktor für eine Übergewichtsentwicklung, teilte das Heimholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig mit. Nach dessen Mutter-Kind-Studie sind vor allem Mädchen betroffen und werden langfristig davon geprägt. Die Forscher untersuchten in der Studie, wie sich psychologische Einflüsse auf das Gewicht von Kindern bis zu einem Alter von fünf Jahren auswirken. AFP/nd

