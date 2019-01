Die Pipeline ist leer: In der Alzheimerforschung scheiterten neue Medikamente in den letzten Jahren schon vor der Zulassung. Foto: iStock/akinshin

Bereits im Jahr 2017 führte das Onlineportal Statista unter mehr als tausend Erwachsenen in Deutschland eine repräsentative Befragung durch: Bei welchen Krankheiten sehen Sie in Zukunft die größten medizinischen Herausforderungen? Mehrfachnennungen waren erlaubt. Zwei Erkrankungen wurden von den Befragten am häufigsten angeführt: Krebs (71 Prozent) und Demenz (67 Prozent). Mit Abstand folgten psychische Erkrankungen (47 Prozent), Schlaganfall (33 Prozent), Übergewicht (31 Prozent) und Herzinfarkt (27 Prozent). HIV/Aids nannten lediglich 26 Prozent.

Ein ähnliches Ergebnis, zumindest was die Rangfolge betrifft, erbrachte eine im Oktober 2018 durchgeführte Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit. Diesmal lautete die Frage: Vor welchen Krankheiten ängstigen Sie sich am meisten? 68 Prozent der Befragten antworteten: vor einem bösartigen Tumor. Am zweithäufigsten wurde die Befürchtung geäußert, an Demenz z...