Vaduz. Mit einem Bürgermarsch aus verschiedenen Richtungen hat das Fürstentum Liechtenstein am Mittwoch die Feierlichkeiten zum 300. Bestehen des Landes begonnen. Mehrere 100 Menschen machten sich in Festzügen auf den Weg zum Scheidgraben zwischen den zwei Territorien, die 1719 zu dem Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich, vereinigt worden waren. dpa/nd

Die Türkei verfolgt unbequeme Juristen systematisch. Auch in Deutschland erleben sie Angriffe

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!