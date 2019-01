»Die innovative und schnell zu errichtende Grundschule in Holzmodulbauweise wird ein großer Erfolg für den Bezirk«, ist der Lichtenberger Bezirksbürgermeister Michael Grunst (mit Schaufel, LINKE) überzeugt. Die Gesamtkosten für den Neubau betragen knapp 26 Millionen Euro. nic Foto: nd/Ulli Winkler

In Berlin-Hohenschönhausen wird auf Holz gebaut. Am Mittwoch wurde der Grundstein für den Bau einer neuen dreizügigen Grundschule mit Sporthalle an der Konrad-Wolf-Straße gelegt. Sie gehört als Modellvorhaben zu drei Schulneubauten, die erstmalig in Berlin in Holzmodulbauweise entstehen. Das Vorhaben ist Teil der Berliner Schulbauoffensive, dem größten Inves...