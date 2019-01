Kiew. Ein Kiewer Gericht hat den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch in Abwesenheit des Hochverrats schuldig gesprochen und in in Abwesenheit zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Es sei erwiesen, dass er Russland Beihilfe zur Führung eines Angriffskrieges geleistet habe, urteilte der Richter am Donnerstag ukrainischen Medien zufolge. Janukowitsch soll nach seiner Absetzung den Beitritt der Krim zu Russland begünstigt haben. dpa/nd