Ein Bauer will seine Herde aus Hessen nach Bayern heimholen, doch das ist nicht so einfach

Veitshöchheim. Zucker ist aus Sicht der Bauern in Süddeutschland zu billig. »Die Preise können uns langfristig das Genick brechen«, sagte der Geschäftsführer des Verbandes Süddeutscher Zuckerrübenhersteller, Fred Zeller, auf einer Tagung am Donnerstag im bayerischen Veitshöchheim. Es drohe eine »existenzielle Krise«. Von Oktober 2017 bis Oktober 2018 sind die Preise für weißen Zucker laut EU-Kommission von 422 auf 320 Euro pro Tonne gesunken. Die Rübenbauern erhalten für die unverarbeitete Frucht laut Bayerischer Landesanstalt für Landwirtschaft aktuell 32 Euro pro Tonne, 2012 waren es laut Zeller noch 63 Euro. Seit dem Wegfall der EU-Zuckermarktordnung im Oktober 2017 gibt es keine Mindestpreise und keine maximalen Herstellungsmengen mehr. Die jetzigen Preise sind laut Zeller »bei weitem nicht kostendeckend«. Zudem erschwerten Pflanzenschutzvorgaben und geringe Ernten die Situation. Der Verband Süddeutscher Zuckerrübenbauern vertritt nach eigenen Angaben 16 500 Landwirte aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Notfall-Hilfe für US-Bürger soll aufrecht erhalten werden / Präsident Maduro will mit der Opposition sprechen

Fraktionschefs der LINKEN im Bundestag im »nd«-Interview: Übereinstimmung in über 90 Prozent der Positionen

Wachsende Zahl von Flüchtlingen spricht gut Deutsch / Fortschritte bei der Integration in deutschen Arbeitsmarkt

Viele Demokraten in den USA äußern sich nicht zu Venezuela, einige Parteilinke dagegen schon - und fordern Nichteinmischung oder Verhandlungen

Sozialminister Heil stellt Übernahme der Kosten durch Bund und Länder in Aussicht

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!