Als Herrn Mosekund partout kein Geburtstagsgeschenk für einen Freund einfiel, beschloss er, ihm nichts zu schenken. Weil es dennoch von Herzen kommen sollte, verpackte er es in eine schöne kleine Schachtel. Als er sie dem Geburtstagskind überreichte, sagte der Freund gerührt: »Sie sollten mir doch nichts schenken.« Verdammt, dachte Herr Mosekund, er hat es erraten.

Immer wieder Jürgen Holtz! Als Brechts und Castorfs Galilei am Berliner Ensemble

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!