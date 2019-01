Potsdam. Brandenburgs Polizei wirbt auch im Nachbarland Polen um Nachwuchs. Seit 2015 seien 15 Männer und Frauen zur Ausbildung eingestellt worden, erklärte das Innenministerium auf eine parlamentarische Anfrage hin. Nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg arbeiten die ersten drei Kollegen bereits im Grenzbereich bei der Bereitschaftspolizei in Frankfurt (Oder), erläuterte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Seit Beginn der Werbeaktion hatten sich 354 Männer und 181 Frauen mit polnischer oder deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit für eine Ausbildung in Brandenburg beworben. Geworben wird mit Interviews in polnischen Medien sowie auf einer Internetseite in polnischer Sprache. Auch im Grenzgebiet verteilte Informationsblätter klären Interessenten über die Karrierechancen bei der brandenburgischen Polizei auf. Die Anwerbung polnischer Bewerber werde fortgesetzt, sagte Decker. dpa/nd