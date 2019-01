Beer Schewa. Am Sonntag, dem Holocaust-Gedenktag, pflanzte Brandenburgs CDU-Landtagsfraktionschef Ingo Senftleben in Israel im »Wald der deutschen Länder« einen Baum, wie die CDU mitteilte. Ihm gelte das als Zeichen von Erinnerung und Freundschaft gleichermaßen, erklärte Senftleben. Er betonte: »Wir dürfen nie in Vergessenheit geraten lassen, welch schreckliche Grausamkeiten von deutschem Boden aus begangen wurden. Neu aufkommendem Rassenhass und Antisemitismus müssen wir entschlossen und ohne Abstriche entgegentreten.« Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen das KZ Auschwitz-Birkenau befreit. nd