Berlin. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer zieht als Spitzenkandidatin für ihre Partei in den Europawahlkampf. Auf dem Parteitag der Liberalen in Berlin wurde sie mit knapp 86 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt. Zuvor hatte sie erneut Vorwürfe der Nähe zum rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zurückgewiesen. »Ich habe keinerlei Sympathien für Herrn Orbán, ich habe keinerlei Sympathie für seine Ideen einer illiberalen Demokratie, ganz im Gegenteil«, betonte sie. Der »Spiegel« hatte in der letzten Woche über Beers enge private Bindungen in das Umfeld Orbáns berichtet. dpa/nd