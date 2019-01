Düsseldorf. Deutsche gaben 2018 im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten fast vier Milliarden Euro für Kaffee aus - fast 50 Euro pro Kopf. Das geht aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Sie kauften knapp ein Prozent, also 382 Millionen Kilogramm weniger als im Vorjahr, wertmäßig sogar um 2,8 Prozent. Dies müsse aber nicht unbedingt einen rückläufigen Kaffeekonsum bedeuten, glauben die Marktforscher. Es könne auch daran liegen, dass die Deutschen Kaffee immer häufiger außer Haus trinken. dpa/nd

