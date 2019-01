In Berlin-Brandenburg sollen ab 2022 mehr Züge fahren. Auf den Regionalbahnstrecken will der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) in Zukunft auf dichtere Taktung und längere Züge setzen, sagte VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel am Freitag. Zwischen 2022 und 2034 soll so 30 Prozent mehr Schienenverkehr auf die Gleise kommen. Die Züge betreiben wie bisher die Deutsche Bahn und die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg), aber in neuer Verteilung. Die Odeg betreibt künftig zusätzlich die Linien RE 1, RE 8 sowie Diesellinien im Südwesten Brandenburgs. Die derzeit von der Odeg betriebene Linie RE 2 geht für den Zeitraum 2022 bis 2034 an die Bahntochter DB Regio. Die Linie RE 1 führt von Cottbus über Berlin nach Magdeburg. Die Züge der RE 2 fahren künftig von Nauen über Berlin nach Cottbus. dpa/nd