Am 25. Januar 1919 wurden Opfer dieser Januarkämpfe unter großer Anteilnahme in Friedrichsfelde zu Grabe getragen. Unter ihnen waren auch der ermordete Karl Liebknecht und die erschossenen Parlamentäre aus dem besetzten »Vorwärts«-Gebäude. Für Rosa Luxemburg, die ebenfalls von Mitgliedern eines Freikorps ermordet wurde, konnte zu diesem Zeitpunkt nur ein leerer Sarg mitgeführt werden, da ihr Leichnam noch verschollen war. Die Nationalsozialisten zerstörten die Gräber 1935, indem sie sie einebneten.

Foto: Der Förderkreis Erinnerungsstätte der deutschen Arbeiterbewegung Berlin-Friedrichsfelde e. V. hat die Grabstellen der Beigesetzten vom Januar 1919 sowie der nachfolgenden Wochen am authentischen Ort rekonstruiert. Am vergangenen Freitag wurde auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in der Gudrunstraße im Beisein des Bezirksbürgermeisters Michael Grunst (LINKE) die temporäre Installation der Öffentlichkeit übergeben. Sie ist Teil der berlinweiten Veranstaltungsserie zum 100. Jahrestag der Revolution von 1918/19. Das Projekt wurde gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Die Ausstellung ist bis zum Herbst 2019 zu sehen. nd Foto: nd/Ulli Winkler