Notfall-Hilfe für US-Bürger soll aufrecht erhalten werden / Präsident Maduro will mit der Opposition sprechen

Auf das Patt im venezolanischen Machtkampf hat Europa keinen Einfluss. Im Sicherheitsrat hat Maduro China und Russland als Unterstützer hinter sich. Beide Staaten haben wirtschaftliche Interessen in Venezuela, die sie nicht ohne Weiteres preisgeben werden. Das Patt auf internationaler Ebene wird ergänzt durch das nationale: Solange Venezuelas Militär Maduro stützt, hat Guaidó keine interne Machtoption. Das ist ihm klar, weshalb er hinter den Kulissen aktiv ist. Offenbar unbehelligt vom venezolanischen Sicherheitsapparat. Das wenigstens gibt leise Hoffnung, dass der Konflikt nicht in einen Bürgerkrieg mündet. Sicher ist das nicht.

Venezuela steht vor entscheidenden Tagen. Für diese Woche hat der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó weitere Massendemonstrationen angekündigt. Rückenwind erhält er auch aus Europa. Auch wenn der Einfluss europäischer Staaten im US-amerikanischen Hinterhof sich in Grenzen hält, ist der Schulterschluss von Frankreich, Deutschland Großbritannien und Spanien mit Guaidó nicht zu unterschätzen. Ihre Ankündigung, Guaidó offiziell anzuerkennen, wenn Präsident Nicolás Maduro nicht binnen acht Tagen Neuwahlen zusagt, verstärkt den Druck auf Maduro weiter. Denn auf dem amerikanischen Kontinent weiß er außer Kuba, Bolivien und Nicaragua bereits niemanden mehr auf seiner Seite, Mexiko und Uruguay sind neutral.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg steht wegen Plastikmüll in der Kritik

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!