Ein Migrant verlässt das Rettungsschiff «Open Arms» der spanischen NGO Proactiva und geht an einem Polizisten vorbei, nachdem er und andere Migranten am 21.12 im zentralen Mittelmeer gerettet wurde, bevor es am 28.12 in Spanien anlegen durfte. Italien und Malta hatten sich zuvor erneut geweigert, die geretteten Menschen an Land zu lassen.

Foto: dpa/Olmo Calvo