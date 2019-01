Ein Glück, dass wir die »Bild«-Zeitung haben. Das Blatt, das seine Kompetenz zum Thema Irrsinn vielfach unter Beweis stellte, berichtete neulich über »irre Vorschläge« einer Regierungskommission. Dazu gehörte ein Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen. Was »Bild« nicht herausgefunden hat: Der Irrsinn grassiert weltweit! Deutschland ist das einzige Land ohne generelles Autobahnlimit. Wir beginnen hier mit der Veröffentlichung einer Liste der Irren und Verrückten mit Geschwindigkeitsbegrenzung (in alphabetischer Reihenfolge): Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Birma, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Dschibuti, Ecuador ... (Fortsetzung demnächst) wh

