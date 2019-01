Moritz Augenstein (l.) und Partner Sebastian Schmiedel Foto: imago/Adriano Coco

Für den Glanz beim 108. Berliner Sechstagerennen sorgen noch die Männer, doch die Frauen holen mächtig auf. Nach vier Tagen ist in der Hauptkonkurrenz noch nichts entschieden. Mit dem Weltmeisterduo Roger Kluge/Theo Reinhardt, den Dänen Marc Hesters und Jesper Morköv sowie der niederländisch-belgischen Kombination Wim Stroetinga und Robbe Ghys kämpfen derzeit drei Teams sehr aussichtsreich um den Sieg. Spannung ist für die beiden letzten Abende programmiert.

Neben diesen altbekannten Strategen verbreiten auch neue Namen Hoffnung auf eine spannende Zukunft. So zeigen Sebastian Schmiedel und Moritz Augenstein bislang ein sehr beherztes Rennen. Vor Jahresfrist hingen beide noch am Rockzipfel erfahrener Recken. So drehte Augenstein an der Seite vom Österreicher Andreas Müller seine Runden, während sich Schmiedel in die Obhut von Maximilian Beyer begeben hatte. Diesmal fühlt das junge Duo Augenstein/Schmiedel gemeinsam der Konkurrenz auf den...