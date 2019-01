Arbeitertochter Hilla Palm (Anna Fischer, Foto) will Abitur machen, um eine erfolgreiche Schriftstellerin zu werden. Doch für eine junge Frau aus einer proletarisch-katholischen Familie gibt es im Deutschland der frühen 60er Jahre nur eine Perspektive: Kinder, Kirche, Küche. Literatur-Verfilmung nach dem gleichnamigen Roman der Lyrikerin und Schriftstellerin Ulla Hahn.

Zuschauer zahlen statt Eintritt mit einer Spende an »Ärzte ohne Grenzen«

Wie entwickelt sich der Kriminalroman? Diskussionen auf dem Festival »Global Crime« in Frankfurt am Main

Armin Petras inszeniert in Leipzig Falladas »Jeder stirbt für sich allein / Die Leipziger Meuten«

