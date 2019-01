Istanbul. Fast vier Monate nach dem Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi untersucht UN-Berichterstatterin Agnes Callamard den Fall in der Türkei. Sie traf am Montag den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Callamard hat laut einem Sprecher um Zugang zum saudischen Konsulat in Istanbul gebeten und ein Gespräch mit dem saudischen Botschafter in der Türkei angefragt. Ein saudisches Tötungskommando hatte den regierungskritischen Journalisten im Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Der im US-Exil Lebende wollte dort Dokumente für seine Hochzeit abholen. dpa/nd