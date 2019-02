Bei den Gebühren für die Betreuung von Vorschulkindern in Kindertagesstätten gibt es in Deutschland laut einer Studie große Unterschiede. Die Höhe der Elternbeiträge im bundesweiten Vergleich gleicht einem »Flickenteppich«. So die Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Gebührenhöhe hängt vom Ort und Einkommen ab

Wie viel Geld Eltern für einen Kitaplatz ausgeben müssten, hängt stark vom Wohnort ab. Bund und Länder ließen den Kommunen viel Spielraum bei der Gestaltung der Gebührenordnungen. Dabei unterschieden sich die gesetzlichen Vorgaben der Bundesländer stark.

In der Studie wurden die Gebührenordnungen der 26 größten deutschen Städte mit mehr als 250 000 Einwohnern sowie aller Landeshauptstädte untersucht. Danach hat Berlin die Kitagebühren komplett abgeschafft, in Rheinland-Pfalz müssen Eltern nur für Kinder unter zwei Jahren zahlen. In Baden-Württemberg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig...