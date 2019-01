Foto: dpa/Zoltan Balogh

Auf seiner Internetseite konstatiert der sächsische Verfassungsschutz zum Thema »Extremistische Musikszene«: »Obwohl in den Texten oft zur Gewalt gegen den politischen Gegner oder Polizisten aufgerufen und gegen den demokratischen Rechtsstaat agitiert wird, müssen linksextremistische Musikgruppen weniger mit gesellschaftlicher Ausgrenzung rechnen.«

Und auch in einem mdr-Beitrag, der sich hauptsächlich mit den »linksextremen« Bands beschäftigt, wird bedauert, dass diese nicht in gleichem Maße »geächtet und ausgegrenzt« werden wie rechte Bands.

So sehr einem die Gleichsetzung von Rechts und Links auch auf die Nerven gehen kann, so lässt sich aus den Ausführungen doch auch eine gute Nachricht extrahieren: Offenbar sieht sich der Verfassungsschutz trotz aller Bemühungen der Geheimdienstler selbst, aber auch der politischen Vertreter des Kurses, alles zu diskreditieren, was als zu links identifiziert wird, noch nicht am Ziel.

Noch ist für einen Teil der Gesellschaft in relevanter Größe links eben nicht gleich rechts, und schon gar nicht beides gleich ablehnenswert. Dass dies noch nicht der Fall ist, ist allerdings keine Garantie dafür, dass es auch so bleibt - zumal in Zeiten, da politische und gesellschaftliche Veränderungen kaum vorauszusagen sind.