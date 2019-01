Frankfurt am Main. Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat sich dafür ausgesprochen, organisatorische Hürden für den Einsatz von muslimischen und jüdischen Militärseelsorgern abzubauen. Größere Bundeswehrstandorte wie Munster, Wilhelmshaven oder Augustdorf könnten für den Anfang Kooperationen mit vertrauenswürdigen Moscheegemeinden vor Ort aufbauen, deren Imame nebenamtlich als Militärseelsorger arbeiten, sagte Rink am Montag. »Militärimame und Militärrabbiner einzusetzen wäre ein wichtiges Zeichen, das die Pluralität in der Bundeswehr widerspiegelt«, sagte Rink. epd/nd