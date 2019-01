Berlin. Die Bundesregierung hat am Montag eine Kampagne gestartet, um mehr Menschen für eine Pflege-Ausbildung zu gewinnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) unterzeichneten eine Vereinbarung, nach der die Zahl der Auszubildenden bis 2023 um zehn Prozent steigen soll. Zudem sollen 5000 Plätze in der Weiterbildung geschaffen werden. Giffey sagte, die Zahl der Auszubildenden sei in den vergangenen Jahren gestiegen, bleibe nun aber auf gleichem Niveau. 68 000 Menschen machten derzeit eine Pflegeausbildung. Das reiche nicht aus. 2020 startet die generalistische Ausbildung in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege. Um sie attraktiver zu machen, wird sie vergütet. Das bisher fällige Schulgeld fällt weg. epd/nd Kommentar Seite 8