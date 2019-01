Magdeburg. Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hat am Montag in Israel einen ersten Fortbildungskurs für Lehrer aus dem Bundesland eröffnet. Hintergrund ist eine 2018 vereinbarte Kooperation mit der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. In deren Rahmen sollen regelmäßig Lehrkräfte aus Sachsen-Anhalt in Yad Vashem qualifiziert werden, so das Bildungsministerium in Magdeburg. Im Zentrum der ersten Maßnahme, die Tullner mit der Leiterin der Europaabteilung der Gedenkstätte, Richelle Budd Caplan, eröffnete, stehe ein Fortbildungsangebot für Lehrkräfte zur pädagogischen Vermittlung von Fragen des Holocaust und der jüdischen Nachkriegskultur. epd/nd