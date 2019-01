Berlin. Die SPD will gegen die Lohnunterschiede in Ost und West vorgehen, den Osten überhaupt voranbringen, eine höhere Mindestvergütung für Auszubildende sowie eine Grundrente über der Mindestsicherung erreichen. Dies beschloss der Parteivorstand am Montag einstimmig als Teil eines Konzepts für den Osten. Am gleichen Tag legte auch die CDU ein Konzept vor, das aus Anlass des 30. Jahrestages des Mauerfalls, aber wie der Plan der SPD mit Blick auf die Wahlen dieses Jahres geschrieben wurde. Spitzenkandidaten beider Parteien zu den Landtagswahl...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.