An der Kundgebung in Mitte nahmen auch Fraktionsvertreter der rot-rot-grünen Koalition und von der FDP teil. »Die Arbeit, die tagtäglich in unseren Kitas geleistet wird, ist von unschätzbarem Wert. Das muss sich endlich auch in der Bezahlung ausdrücken. Die rot-rot-grüne Koalition hat deutlich gemacht, dass sie geschlossen an der Seite der Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen steht«, sagte Nina Stahr, Landesvorsitzende der Grünen.

Foto: Auch einige solidarische Eltern waren mit ihren Kindern anwesend. mjo Foto: transitfoto/Chr. v. Polentz