Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Köln. Ein Mann, der weggeworfene Skizzen des Malers Gerhard Richter aus dessen Altpapiertonne gefischt haben soll, muss sich wegen Diebstahls vor Gericht verantworten. Ursprünglich war eine Verhandlung für Mittwoch geplant, doch wurde diese verschoben, da Richter erkrankt sei, so eine Sprecherin des Amtsgerichts Köln. Der Angeklagte wird beschuldigt, aus der Papiertonne vor Richters Haus in Köln vier Entwürfe an sich genommen zu haben. Er habe versucht, die Werke zu Geld zu machen und Kontakt mit einem Auktionshaus aufgenommen. Der Wert der Werke werde vorläufig auf 60 000 Euro geschätzt. Das Gericht habe nun die Frage zu klären, ob der Müll noch als Eigentum dessen betrachtet werden müsse, der ihn vor die Tür gestellt habe. dpa/nd