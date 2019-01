Dresden. Binnen weniger Tage hat eine unbekannte Frau vier Tankstellen in Dresden überfallen. Am Montag bedrohte sie eine 54-jährige Angestellte mit einer Pistole und erbeutete eine dreistellige Summe, so die Polizei am Dienstag. Trotz des Einsatzes von 20 Streifenwagen, eines Helikopters und mehrerer Diensthunde konnte die Frau erneut flüchten. Aufgrund der Vorgehensweise geht die Polizei davon aus, dass die Frau drei weitere Überfälle seit Anfang voriger Woche begangen hat. Es spreche einiges dafür, dass die Taten mit Beschaffungskriminalität zu tun haben und die Täterin im Drogenmilieu gesucht werden muss, so die Polizei. dpa/nd