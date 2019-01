Potsdam. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geht am Donnerstag zuversichtlich in das Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Beratung über den Strukturwandel der Kohleländer. »Wenn die Vorschläge jetzt umgesetzt werden, kann der Kohleausstieg fair gelingen«, sagte er am Dienstag dem »Tagesspiegel«. Geplant sind Maßnahmen wie der Ausbau von Bahnstrecken, Investitionen in Forschung und Wissenschaft etwa zur Speichertechnologie sowie gute Förderkonditionen für die Neuansiedlung von Unternehmen. Den Empfehlungen der Kommission zufolge soll bundesweit das letzte Kohlekraftwerk 2038 vom Netz gehen. Länder, Industrie und Kohlekumpel bekommen Milliardenhilfen - davon die Lausitz 18 Milliarden Euro. Im Lausitzer Revier arbeiten 8000 Beschäftigte in den Braunkohlekraftwerken und Tagebauen. dpa/nd