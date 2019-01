Paris. Vier Monate vor der Europawahl hat die Sozialistische Partei in Frankreich (PS) mit ihrem früheren Präsidenten François Hollande abgerechnet. Parteichef Olivier Faure sagte am Montagabend bei einem Auftritt in Ivry-sur-Seine südöstlich von Paris, viele Wähler hätten sich durch Hollandes Kurs verraten gefühlt. Als Beispiele nannte er die Steuerpolitik und die Arbeitsmarktreform Hollandes, die unter anderem zur Lockerung des Kündigungsschutzes führte. Dem Präsidenten habe es in seiner Amtszeit von 2012 bis 2017 an einer »Vision« gefehlt und er habe den sozialistischen Wertekanon missachtet, kritisierte Faure. AFP/nd