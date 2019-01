New York. Der dänische General Michael Lollesgaard soll neuer Leiter der UN-Beobachtermission im Bürgerkriegsland Jemen werden. UN-Generalsekretär Antonio Guterres schlug Lollesgaard dem UN-Sicherheitsrat am Montag als Nachfolger des scheidenden Niederländers Patrick Cammaert vor, wie Diplomaten gegenüber AFP sagten. General Lollesgaard leitete 2015/16 die UN-Mission in Mali. AFP/nd