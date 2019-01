Nehmen wir nur mal die Paragrafen 218 und 219a im Strafgesetzbuch, die festlegen, unter welchen Bedingungen Frauen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen und wie sie sich darüber informieren dürfen, was Ärzt*innen erlaubt ist. Wären Frauen ebenso stark wie Männer im Deutschen Bundestag vertreten, wäre Abtreibung sicher längst nicht mehr rechtswidrig, so wie das bis heute der Fall ist. Das zeigen allein die jüngsten Proteste gegen das Informationsverbot zu Schwangerschaftsabbrüchen und all die Solidarität mit den Mediziner*innen wie die Gießener Ärztin Kristina Hänel, die sich darüber hinweggesetzt haben.

Oder Verkehrs- und Stadtplanung. Würden mehr Frauen als bislang üblich daran beteiligt, gäbe es in den Städten weniger (mehrheitlich von Männern gefahrene) Autos samt Magistralen, dafür mehr Fuß- und Radwege sowie einen dichteren ÖPNV, wovon alle profitieren. Darauf hat die feministische Geographie schon vor zwanzig Jahren hingewies...