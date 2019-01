Foto: dpa/Olmo Calvo

Straßburg. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Italien dazu verpflichtet, die festsitzenden Flüchtlinge auf dem Rettungsschiff »Sea-Watch 3« zu versorgen. Diese Interimsmaßnahme ordnete das Gericht am Dienstagabend in Straßburg an. In der Entscheidung hieß es, die italienische Regierung müsse so schnell wie möglich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Versorgung der Migranten mit Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Unterstützung sicherzustellen. Die deutsche Hilfsorganisation »Sea-Watch« hatte das Gericht am Freitag eingeschaltet, da die Regierung in Rom dem Schiff die Einfahrt in einen italienischen Hafen verwehrt.

Italien sei nicht verpflichtet, die Menschen an Land gehen zu lassen, hieß es in der Entscheidung. Den 15 unbegleiteten Minderjährigen müsse allerdings Rechtsberatung zugestanden werden. Zudem solle die italienische Regierung den Gerichtshof regelmäßig über den Zustand der Menschen an Bord informieren.

»Sea-Watch« äußerte sich auf Twitter zurückhaltend zu dem Urteil. Es brauche nun eine Lösung. »Immerhin ist die adäquate Versorgung auf der Sea-Watch 3 sicherzustellen.« Die »Sea-Watch 3« hatte vor eineinhalb Wochen 47 Flüchtlinge im Mittelmeer aus Seenot gerettet und hat noch immer keine Anlandungserlaubnis. Die Hilfsorganisation spricht von einer akuten menschenrechtswidrigen Situation. epd/nd

Lesen Sie weitere aktuelle Meldungen und Artikel im Stream auf ndTicker.