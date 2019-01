Außenminister Maas war zum Antrittsbesuch bei seinem Amtskollegen in Paris

Mainz. Eine Woche nach Unterzeichnung des Aachener Vertrags hat sich SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer für eine Ausweitung des Französisch-Unterrichts in Rheinland-Pfalz ausgesprochen. Der neue Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich sei teils noch vage und sollte mit Leben erfüllt werden, sagte er. Die Sozialdemokraten wollen die deutsch-französische Freundschaft am Donnerstag zum Thema der Aktuellen Debatte im Landtag machen. Es müsse mehr als bisher unternommen werden, um Französisch »als erste und starke Fremdsprache« zu etablieren. dpa/nd

Bundesarbeitsgericht überweist Klage einer Kopftuchträgerin gegen Drogeriemarkt an Europäischen Gerichtshof

Bereits zum 14. Mal wird in Österreich gegen die rechte Regierung protestiert

In Hamburg läuft ein umstrittener G20-Prozess zu Randalen auf der Elbchaussee

Mitarbeiter in Györ hatten bei westeuropäischen Lebenshaltungskosten 1100 Euro brutto verdient / Streik sorgte für Ausfälle in Deutschland

Opfern des Nationalsozialismus wird nicht mehr die Rente gekürzt, wenn sie in ein Pflegeheim ziehen / Aktuell noch 26 Fälle

