Arnstadt. Das 1. Deutsche Bratwurstmuseum zieht um. Die der Thüringer Leibspeise gewidmete Privateinrichtung solle von Holzhausen bei Arnstadt (Ilm-Kreis) nach Mühlhausen verlegt werden, sagte der Vizevorsitzende des Trägervereins Thomas Mäurer am Mittwoch. Der aktuelle Standort sei zu klein für die jährlich rund 50 000 Besucher geworden. Der Verein hofft, den Umzug im kommenden Jahr zu schaffen. In Mühlhausen soll das Museum vergrößert werden. Vorgesehen seien zwei neue Abteilungen, so Mäurer schmunzelnd: ein »Thüringer Bratwurstministerium« und ein »Institut für Bratwurstologie«. Zudem seien ein behindertengerechter Zugang und eine Kindererlebniswelt geplant. dpa/nd