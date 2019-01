Die U6 bekommt einen neuen Takt. Foto: imago/Schöning

»Kleine Maßnahme, große Wirkung« ist die Pressemitteilung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) vom Mittwoch überschrieben. Mit der etwas verworrenen Überschrift kündigt das Nahverkehrsunternehmen nichts anderes als einen Notfahrplan an, der ab dem 4. Februar in der Hauptverkehrszeit auf den U-Bahn-Linien U6 und U9 in Kraft gesetzt wird. Demnach fährt die U6 dann alle fünf Minuten, bislang galt laut BVG ein »Viereindrittel-Minuten-Takt«. Auch auf der U9 soll der Takt ausgedünnt werden, statt alle vier Minuten sollen die U-Bahn-Züge künftig in einem »Vierzweidrittel...