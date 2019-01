Bei Infinera in Siemensstadt fallen 400 Arbeitsplätze weg. Foto: nd/Ulli Winkler

»Am Anfang waren die 400 Beschäftigten fassungslos«, sagt Regina Katerndahl, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Berlin. »Sie arbeiten in einem für die Zukunft wichtigen Hochtechnologiebereich und bekommen zu hören: Wir brauchen euch nicht mehr.« Und das in einem Unternehmen, das wirtschaftlich arbeite, ergänzt der Infinera-Betriebsratsvorsitzende Jörg Wichert.

Die Leitung des Spandauer Werks hatte am 8. Januar bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt, dass das Werk zum 30. September geschlossen werden soll. Die Arbeitsplätze sollen nach Thailand verlagert werden. »Die haben uns kalt erwischt«, so Wichert. Diese Entscheidung sei »unabweisbar und alternativlos«, habe es geheißen. Das US-Unternehmen rückt damit weltweit auf Platz zwei der Hersteller für optische Netzwerklösungen auf. Erst im Oktober hatte Infinera das Werk von Coriant übernommen. Vor mehreren Verkäufen in den letzten Jahren war der Standort Teil der Netzwerk-Sparte von S...