Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft sieht im Fall dreier in Schleswig-Holstein festgenommener Iraker Bezüge zur Terrormiliz Islamischer Staat. Doch seien diese »bei Weitem keine Belege dafür, dass sie im Auftrag des sogenannten Islamischen Staates handelten oder aber gar Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung IS wären«, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch in Karlsruhe. Von daher werde auch nicht wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung ermittelt. Am Morgen hatten Spezialkräfte in Schleswig-Holstein eine mutmaßliche islamistische Terrorzelle ausgehoben. dpa/nd