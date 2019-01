Dortmund. Zu Patientenverfügungen gibt es weiter hohen Beratungsbedarf. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz registrierte im vergangenen Jahr 11 200 Beratungen zu den Vorsorgedokumenten und Vollmachten, wie die Stiftung am Mittwoch mitteilte. Deutlich gestiegen sei die Zahl der Widersprüche gegen die Einstufung bei den Pflegegraden. »Immer wieder mussten wir Widersprüche wegen einer zu niedrigen Einstufung einlegen«, erklärte Vorstand Eugen Brysch. Rat suchten Verbraucher auch wegen stark gestiegener Eigenanteile in Pflegeheimen oder wegen Auseinandersetzungen mit Krankenkassen und Ärzten. AFP/nd

