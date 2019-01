Dschibuti. Nach dem Untergang zweier Flüchtlingsboote vor der Küste des ostafrikanischen Landes Dschibuti ist die Zahl der Toten auf 28 gestiegen. Dies teilte die Landesvertretung der Internationalen Organisation für Migration mit. Die beiden überladenen Boote waren nach Angaben der UN-Behörde eine halbe Stunde nach der Abfahrt in der gelegenen Küstenstadt Godoria in Seenot geraten und gekentert. Laut einem Überlebenden befanden sich an Bord seines Schiffs etwa 130 Menschen. AFP/nd