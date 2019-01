In der Nacht zu Dienstag blockieren Unbekannte mit Baustellenabsperrungen die Zufahrtstraßen des deutschen Panzerherstellers Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß. Sie machten ein paar Fotos und verschwanden dann wieder in der Nacht. Die Aktion fand schnell über soziale Medien Verbreitung.

Es ist eines von Hunderten Fotos, die in diesen Tagen um die Welt gehen. Die Internationalistische Kommune von Rojava hatte gemeinsam mit feministischen und ökologischen Initiativen für die »Global Days of Action« gegen den Krieg Erdoğan in Kurdistan und die drohende weitere Eskalation des Krieges in Nordsyrien aufgerufen. Hunderte Gruppen auf aller Welt sind dem Aufruf der Internationalistischen Kommune gefolgt, die seit rund zwei Jahren Teil des radikaldemokratischen Aufbruchs im syrischen Teil Kurdistans ist. Aktionen gab es in 20 Ländern.

Es gab Grußbotschaften aus Kanada, Brasilien, Russland und der Ukraine, veröffentlicht unter dem Hashtag r...