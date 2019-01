Ein Mann ist in Neukölln angegriffen und erstochen worden. Am späten Mittwochabend hätten Polizisten den 40-Jährigen an einer Straßenecke mit schweren Stichverletzungen gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Eine Wiederbelebung blieb erfolglos. Zum Täter konnte die Polizei keine Angaben machen. dpa/nd