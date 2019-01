Die Luftverschmutzung durch Dieselabgase bleibt in vielen deutschen Städten höher als erlaubt. In mindestens 35 Städten wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) im vergangenen Jahr überschritten, wie das Umweltbundesamt (UBA) nach neuen Daten am Donnerstag bilanzierte. Für 28 der 65 Städte, die 2017 über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter lagen, sind noch nicht alle Zahlen für 2018 da. Bei Feinstaub wurden die Grenzwerte hingegen erstmals seit 2005 in keinem Ballungsraum mehr überschritten.

Die NO2-Verschmutzung nahm im vergangenen Jahr insgesamt leicht ab - im Mittel der verkehrsnahen Messstationen um etwa zwei Mikrogramm. Gab es 2017 an 45 Prozent dieser Stationen zu hohe Werte, waren es 2018 nach einer UBA-Hochrechnung 39 Prozent. Bundesamtspräsidentin Maria Krautzberger sagte, dass der seit 2010 verbindliche Grenzwert immer noch in vielen Städten überschritten werde, gefährde die Gesundhe...