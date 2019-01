Berlin. Auch nach einem dritten Spitzentreffen im Bundesverkehrsministerium ist die künftige Finanzierung wichtiger Investitionen bei der Deutschen Bahn weiterhin offen. Das rund dreistündige Treffen brachte aus Sicht von Minister Andreas Scheuer (CSU) »viele gute Ideen«. Jetzt werde »erst mal an der Bahnspitze weitergearbeitet«. Die Bahn sprach von einem »konstruktiven und offenen Gespräch«. Konzernchef Richard Lutz versprach den Kunden, neue Züge und Akutprogramme gegen Störungen sollten die Bahn in den nächsten Monaten Schritt für Schritt pünktlicher machen. »Dass dies jedoch nicht von heute auf morgen klappt - auch das gehört zur Wahrheit dazu.« dpa/nd

