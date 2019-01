Ludwig Baumann und seiner Familie hilft es vielleicht nicht mehr. Doch immerhin 26 anderen. Die Bundesregierung hat die diskriminierende Regelung korrigiert, nach der Beziehern einer NS-Opferrente diese auf ein Taschengeld gekürzt wurde, wenn sie in ein Pflegeheim umziehen mussten. So wie Ludwig Baumann, dessen Schicksal es zu sein scheint, bis über den Tod hinaus im Dienste anderer zu wirken. Der ehemalige Wehrmachtsdeserteur und langjährige Vorsitzende der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz hatte, nachdem er 2017 in ein Pflegeheim gezogen war, statt 660 Euro Opferre...

