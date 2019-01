Die iranische Regierung äußerte sich am Donnerstag zurückhaltend über die Zweckgesellschaft Instex, nachdem deren Gründung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien bestätigt worden war. Am selben Tag war die Registrierung von Instex - »Instrument in Support of Trade Exchanges« - bekannt geworden. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Paris, ist ins französische Handelsregister eingetragen. Präsident sei der frühere deutsche Commerzbankmanager und Zentralasien-Experte Per Fischer, hieß es in Medien.

Die drei beteiligten Länder versuchen mit der Entscheidung, sich dem von den USA aufgebauten Druck zu entziehen. Washington hat nach der Kündigung des multilateralen Atomabkommens mit Iran nicht nur die Sanktionen gegen Iran neu aufgelegt, sondern verlangt dies auch von seinen Verbündeten. Ansonsten, so hatte US-Präsident Donald Trump ...