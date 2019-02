Proteste gegen eine geplante Sozialreform in Nicaragua sind im April brutal von der Polizei niedergeschlagen worden. Daraus entwickelte sich ein landesweiter Aufstand. Foto: AFP/Inti Ocon

Macarena Hernández zieht ihren schweren Rollkoffer in Richtung einer ehemaligen Polizeikaserne in Bochum. Es ist früher Morgen an einem grauen Herbsttag 2018. Am Tor der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Nordrhein-Westfalen stehen zwei Sicherheitsmitarbeiter und deuten auf das Gebäude, in das sie gehen muss, um einen Antrag auf Asyl zu stellen.

In einem Raum mit kahlen weißen Wänden spricht Hernández den Mitarbeiter hinter dem schmucklosen Schalter auf Spanisch an – sie ist erst vor einem Monat in Deutschland angekommen und spricht kein Deutsch. »Mein Name ist Macarena Hernández. Ich komme aus Nicaragua und muss einen Asylantrag stellen.« Der Mitarbeiter wühlt in Antragsformularen. »Geht auch ein Formular auf Italienisch oder Portugiesisch? Ist ja ähnlich.« Hernández verneint. Der Sachbearbeiter ruft eine Dolmetscherin an. Es dauert, bis sie eintrifft.

Macarena Hernández ist nicht ihr richtiger Name. Auch ihr Ankunftsor...